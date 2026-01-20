  • USD: 43,21 - 43,28
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı Unutmadı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da yaşanan 'Kara Ocak' saldırılarında hayatını kaybeden şehitleri andı.

Ekleme: 20.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:45 / Editör: Erhan Şimşek
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, '20 Ocak 1990; kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve tarihe 'Kara Ocak' olarak geçen insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor; tarih boyunca olduğu gibi bugün de iyi günde ve zor zamanda, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla omuz omuza durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız' denildi.

