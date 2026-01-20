Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı Unutmadı!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, '20 Ocak 1990; kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve tarihe 'Kara Ocak' olarak geçen insanlık dışı saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyor; tarih boyunca olduğu gibi bugün de iyi günde ve zor zamanda, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla omuz omuza durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız' denildi.