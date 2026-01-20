Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu kıymetli tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm sanatçılarımıza, ustalarımıza selamlarımı gönderiyorum.Siz değerli üstatlarımıza canı gönülden selamlıyorum. Hal nasıl sari ise mekan da saridir. Sanatçının zihnine, sezişine etki eder. Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, mekanın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir.Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin mirasçısıyız.Hangi ilimize hangi yöremize giderseniz gidin, orada muhakkak sanata gönül vermiş, duygularını ve fikirlerini esere dönüştürmüş ustalarla, sanatçılarla karşılaşırsınız. Medeniyetimizin ortak noktası insandır.Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Hâlihazırda somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam 1707 kaydımız bulunmaktadır. Bunlar kültür hazinemizin zenginliğini göstermesi bakımından önemli rakamlardır.Bunların yaşatılması, daha güçlü ve sağlam şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. sanatını aşkla yapan, işine tutkuyla yapan siz değerli ustalarımıza gençlere örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerinizi bereketli kılsın.Biraz yavaşlamak, kendi sesimizi dinlemek, ruhumuza ve dünyamıza kulak vermek zorundayız. Bizler güçlü ve mahir bir milletiz.2025'te yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Anadolu bir açık hava müzesidir.