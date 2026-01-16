Zil bu kez yarıyıl tatili için çaldı! 18 milyon öğrenci karnesini aldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne heyecanı yaşadı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu' verilecek.Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen 'Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası' uygulamasına bu yıl da devam edildi.Hafta boyunca yapılan 'Aile ve Oyun' temalı etkinlikler kapsamında 'Dilimizin Zenginlikleri', 'Okulun Kalbi Kütüphaneler', 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum', 'Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme', 'Bir Fikrim Var Saati', 'İyiliği Paylaş Saati' başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.'Türkiye Selamlaşıyor' sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.Mut ilçesine bağlı 360 nüfuslu Sarıkavak Mahallesi'ndeki Kürkçü İlkokulu'nda öğrenci sayısı her geçen eğitim öğretim dönemi nüfus azlığı nedeniyle düştü. Son 3 yıldır 10 öğrenci olan ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki okulda 2025-2026 eğitim öğretim döneminde biri yeni kayıt 2 öğrenci kaldı. Okulun tek öğretmeni Öğretmen Emine Kılıç, haftanın 5 günü aynı sınıfta ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ersan Özel ile dördüncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Miray Güdür'e eğitim verdi. Özel okul gibi eğitim gören 2 öğrenci yarı yılı başarıyla tamamlayarak karnelerini aldı. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek'te öğrencilere kitap hediye etti.3 yıldır okulda görev yaptığını anlatan öğretmen Emine Kılıç, 'Burada ilk 10 öğrenciyle göreve başlamıştım. Şu an 2 tane öğrencimiz kaldı. Bunun nedeni köyün nüfusunun genellikle yaş almış nüfus olması, doğurganlık oranının az olması ve çocuk sayısının azalmasından kaynaklı. Ayrıca köyün merkeze uzak olması da bunu çok etkiledi. Şu an 2 tane öğrencimizle eğitim öğretime devam ediyoruz' dedi.Resmi törenleri ihmal etmediklerini de aktaran Kılıç, 'Her hafta pazartesi ve cuma günü kesinlikle istiklal marşımızı okuyoruz. Bir tane öğrencimiz bile kalsa istiklal marşımızı okumaya devam edeceğiz' diye konuştu.Birinci sınıf öğrencisi Ersan Özel ise 'Okulumu çok seviyorum arkadaşımı da, öğretmenimi de çok seviyorum. Asker olacağım, vatanımı koruyacağım' ifadelerini kullandı.Dördüncü sınıf öğrencisi Miray Güdür ise 'Öğretmenimi çok seviyorum, okuldaki arkadaşımı çok seviyorum. Okulumuzda iki kişi olsak bile arkadaşımla güzel oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz okuldan sonra bizimle etkinlik yapıyor, bize çiğköfte yapıyor, bize çorbalar yapıyor, makarna yapıyor. Onu çok seviyoruz, oda bizi çok seviyor. Onun değeri bizde çok fazla. Onu çok seviyoruz o bize her şeyi öğretti. Okuyunca hemşire olacağım. Hasta insanları iyileştireceğim, onların tedavilerine gireceğim, onların iyi olmasını sağlayacağım' şeklinde konuştu.