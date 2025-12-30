Tüketiciye kritik uyarı! Bakanlık yasakladı: O ürün raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, marketlerde satılan ve sıklıkla kullanılan sarı renkli ambalajlı temizlik ürününü güvensiz olduğu gerekçesiyle satışının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, market raflarında güvenlik standartlarını karşılamayan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanıyor.Bakanlık son olarak güvensiz olduğu gerekçesiyle sarı ambalajlı temizlik ürününü raflardan toplatma kararı aldı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yer alan bilgilere göre zincir marketlerde satılan Best markasına ait bir sarı ambalajlı temizlik ürünü insan sağlığı için risk taşıdığı tespit edildi.Bakanlık söz konusu ürünün görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği ifade edilen söz konusu ürünün piyasaya sunulmasını durdurma kararı aldı. Halihazırda satışta bulunan ürünlerin ise toplatılmasına hükmetti.