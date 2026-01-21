İstanbul'da Barajlardan Güzel Haber! Doluluk Oranı...

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 21 Ocak itibarıyla yüzde 25.42 oldu. En yüksek doluluk yüzde 76.17 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 6.51 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

Türkiye kuraklığın pençesine düşmek üzere.Özellikle Megakent İstanbul, bu konuda en büyük riski barındıran şehir.Şehri besleyen barajlar alarm verirken son yağmurlar imdada yetişti...İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından alarm veren baraj doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselişe geçti.İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.42 olarak ölçüldü.Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ocak'ta 18,91 iken bugünkü verilere göre yüzde 25,42 oldu.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 76,17 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 6,51 ile Kazandere Barajı oldu.Ayrıca şehre verilen günlük su miktarında, bir hafta öncesine göre ortalama 80 bin metreküplük artış yaşandı.İSKİ'nin verilerine göre 21 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:- Alibey Barajı: Yüzde 20.43- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 17.99- Darlık Barajı: Yüzde 42.22- Elmalı Barajı: Yüzde 76.17- Istrancalar Barajı: Yüzde 31.28- Kazandere Barajı: Yüzde 6.51- Pabuçdere Barajı: Yüzde 8.08- Sazlıdere Barajı: Yüzde 15.31- Terkos Barajı: Yüzde 16.55- Ömerli Barajı: Yüzde 35.78