9 Saatlik İnfaz Bekleyişi! GPS ile takip edip kalaşnikofla katletmişlerdi

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaya çıkan detaylara göre Burak Tunçel, aracına bindiği sırada çevrede araç içinde bekleyen 3 saldırgandan 2'sinin kalaşnikofla açtığı ateşin hedefi oldu. Saldırganlar, Tunçel'e peş peşe ateş ettikten sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında çevrede 37 adet boş kovan bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu kameralarına yansırken, maskeli saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek kaçtıkları görüntülerde yer aldı.Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma derinleştirildikçe saldırının önceden planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saldırganların saat 03.00 sıralarında aracın bulunduğu noktaya geldikleri, siyah bir otomobili Tunçel'in aracının yanına park ederek yaklaşık 9 saat boyunca pusuda bekledikleri tespit edildi.Yapılan çalışmaların ardından olay sonrası ayrıntılarda ortaya çıktı. Zanlılar, izlerini kaybettirmek için "matruşka bebek" oyununu andıran çok katmanlı bir kaçış planı uyguladı. Tunçel'in araca binmesiyle birlikte saldırıyı gerçekleştiren zanlılar, kalaşnikof ve tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaçan saldırganların geriye iz bırakmamak için kullandıkları otomobili Kemerburgaz–Göktürk ayrımında ateşe verdi.Göktürk'te kendilerini bekleyen arkası açık bir kamyonete binen şüphelilerden biri ön kabine geçerken, iki zanlı kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri tespit edildi.Kamyonetle Cendere Yolu'na götürülen zanlılar burada araç değiştirerek, bir Martı kullanıcısı aracılığıyla Sultangazi'ye geçti. Sultangazi'den kırmızı bir otomobile binerek Bağcılar'a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirerek beyaz bir otomobille İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e geçti. Pendik'te otomobilden inen zanlıların bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattıkları amansız takip sonucu 1,5 gün içinde kaçış zincirinin tamamını çözdü. Yapılan çalışmalarda, zanlıların olaydan sonra yalnızca 2 saat içinde 5 farklı araç değiştirerek 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında, Burak Tunçel'in aracına GPS cihazını yerleştiren şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' başta olmak üzere 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.Cinayet soruşturması kapsamında yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan ve ikisinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının yeni nesil suç örgütü üyesi oldukları öğrenilirken cinayetin bu guruplar arası hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürüldü.