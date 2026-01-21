Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon

  • USD: 43,22 - 43,29
Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. 9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 65'i tutuklandı.

Ekleme: 21.01.2026 - 08:46 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:49 / Editör: Fehmi Öztürk
Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. 9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 65'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili '9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık. 65' i tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor' ifadelerini kullandı.

