Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif'ten Laçın'da mesajlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen konser etkinliği öncesinde açıklamalarda bulundu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu" dedi.Aliyev, şöyle devam etti:İkinci Karabağ Savaşı'nda 1 gün bile geri adım atmadık. Kendimizi Ermeni işgalcilerinden azad ettik. 2020'de Şuşa seferimizden sonra Ermenistan ordusunda teslim olmalar daha da arttı. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Ermenistan teslim olmaya mecbur kaldı. Neticede bölgemizde siyaset değişti. Artık işgalden kurtarılan bölgemizde 43 bin insan yaşıyor ve çalışıyorlar.Bizim gücümüz birliğimizdedir. (Türkiye, Azerbaycan, Pakistan) Bugün birliğimizi bir kez daha tescilledik. Ben bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e ve bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Laçınlıları yürekten selamlıyorum. Allah yolumuzu açık eylesin. Zafer bizimledir ve bizim olacak. Yaşasın Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan birliği ve kardeşliği.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:Buradan Bakü'den Gence'ye, Şuşa'dan Nahçıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Buradaki tabloda üç devlet, tek millet. Ortak kültürümüzü ve kardeşliğimizi vurguladığımız bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak bağımsızlık gününüzü tebrik ediyorum. Kahramanlarımız rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Şehirlerimizin ruhu şad olsun. Zor günlerinde Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız.1918'de Azerbaycan'da kurulan cumhuriyet idaresi nasıl hür iradenin timsali haline geldiyse, Karabağ Zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Karabağ'ın azadlığıyla birlikte bu toprakta yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde Laçin'in vadisinde büyüyen umudun, Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var. Bedeli canla ve kahraman şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiş muazzam bir zaferin ruhu var. Bugün bu konseri ebedi kardeşliğimizi, müşterek hafızamızı selamlayan nadide bir buluşma olarak görüyoruz.Azerbaycan'la güçlü işbirlikleri kuruyoruz. Münasebetlerimizi tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in adını barışla da tarihe yazdıracağına inanıyoruz.