Robot Telefon Geliyor!

Teknoloji devi HONOR, Mobil Dünya Kongresi MWC 2026'da tanıtacağı çığır açan HONOR yapay zeka teknolojileri ile mobil cihaz anlayışını temelden değiştiriyor. Şirket, yapay zekayı robotik sistemlerle birleştirerek fiziksel dünyaya taşıyan yeni ürün ekosistemini duyurdu. Bu yenilikçi adımların merkezinde ise otonom hareketli kamerasıyla dikkat çeken Robot Phone yer alıyor.HONOR, geçtiğimiz yıl duyurduğu ALPHA PLAN stratejisinin ilk somut ürünlerini MWC 2026'da teknoloji dünyasıyla buluşturacak. Bu strateji, mobil cihazları yalnızca komut alan pasif donanımlar olmaktan çıkarıp, çevresini algılayan, kullanıcı ihtiyaçlarını öngören ve proaktif davranan akıllı asistanlara dönüştürmeyi hedefliyor. Tanıtılan yeni cihazlar, şirketin yüksek performanslı akıllı telefon üreticisinden, tam teşekküllü bir yapay zeka ekosistemi şirketine dönüşümünü hızlandırıyor.Bu dönüşümün en çarpıcı örneği, şüphesiz Robot Phone olacak. Sinema endüstrisinin devlerinden ARRI ile geliştirilen görüntüleme altyapısına sahip bu cihaz, standart bir telefon kamerasının çok ötesine geçiyor. İçerisinde gimbal benzeri hareketli bir mekanik yapı barındıran Robot Phone, kullanıcıyı gerçek zamanlı olarak takip ederek kadrajda tutabiliyor ve çekim açısını dinamik olarak ayarlayabiliyor. Bu sayede, özellikle içerik üreticileri için manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldıran otonom bir çekim asistanı görevi görüyor.HONOR'un MWC'deki bir diğer yıldızı ise katlanabilir telefon segmentine yeni bir soluk getiren HONOR Magic V6 olacak. Cihaz, markanın kendi geliştirdiği silikon-karbon batarya teknolojisi sayesinde hem segmentinin en ince tasarımlarından birine sahip olmayı hem de yüksek batarya kapasitesi sunmayı başarıyor. Bu mühendislik harikası, yoğun kullanımda bile uzun ömürlü ve istikrarlı bir performans vaat ediyor.Bununla birlikte, Snapdragon Gen 5 platformuyla güçlendirilen ve dünyanın en güçlü tableti olarak lanse edilen Magic Pad 4 de etkinlikte tanıtılacak. HONOR ayrıca, mobil cihazların ötesindeki fiziksel yapay zeka vizyonunu sergileyen “Becerikli El” ve “Robot Robert” gibi konseptlerini de ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu projeler, şirketin yapay zekayı sadece dijitalde değil, fiziksel dünyada da etkileşimli bir güç haline getirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.HONOR'un yeni nesil cihazları, 1 Mart 2026'da yapılacak küresel lansmanla resmi olarak tanıtılacak ve 2-5 Mart tarihleri arasında MWC Barcelona'da teknoloji meraklıları tarafından deneyimlenebilecek.