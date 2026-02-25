Epstein'in Paris'teki Dairesinin Görüntüleri Ortaya Çıktı! Genç Kızların Çıplak Fotoğrafları Mide Bulandırdı

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Fransız polisinin yayımladığı yeni fotoğraflar, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in Fransa'nın başkenti Paris'teki dairesini gözler önüne serdi.Paris savcılığı, şehirdeki cinsel suç soruşturmasının büyümesi üzerine yayımlanan fotoğraflarda, Epstein'in dairesini yarı çıplak genç kızların portreleri, doldurulmuş hayvanlar ve kırmızı deri duvarlarla dekore ettiği görülüyor.Fotoğraflarda, Avenue Foch bölgesinde bulunan 18 odalı dairede Epstein'in iki üstü çıplak kadınla birlikte yatarken çekilmiş bir görüntüsü de yer alıyor.Dairenin diğer köşelerinde ise kırmızı duvarlı bir masaj odası, saunalar, bir spor salonu, doldurulmuş fil buzağısı, bir akbaba ve sahte kaplan derisiyle süslenmiş koltuk, geyik ve antilop boynuzlarıyla dekore edilmiş mobilyalar dikkat çekiyor.Dairenin bazı odaları kırmızı veya turuncu tonlarda dekore edilmiş.Çin odası olarak adlandırılan bölümde kırmızı ejderha motifli duvar kağıdı ve Çin imparatorlarının portreleri bulunuyor.'Pembe oda' olarak bilinen bir başka yatak odası daha yumuşak tonlarda dekore edilmiş.'Rotunda' adı verilen yuvarlak karşılama odasında ise yere ayı postu serilmiş.Epstein'in Avrupa'daki merkezi olarak kullandığı bu daire, Şanzelize'ye sadece beş dakikalık yürüme mesafesinde.Epstein'in 170'ten fazla kez Paris'i ziyaret ettiği ve bazen dairesini arkadaşlarıyla paylaştığı, özellikle Fransız model ajansı sahibi Jean-Luc Brunel'in daireyi kullanabildiği biliniyor.Soruşturmayı yürüten yetkililer, Epstein'in Paris merkezli bir ağı kullanarak genç kızları istismar ettiğinden şüpheleniyor.Brunel, Epstein ve çevresinin Fransa'daki cinsel istismar iddialarının merkezinde yer alıyordu.2022'de Fransa'daki bir cezaevinde ölü bulunan Brunel, çocuk cinsel istismarı suçlamasıyla yargılanmayı bekliyordu.Fransız polisine göre, fotoğrafların kamuoyuna açıklanmasının amacı, mağdurların ortaya çıkarak ifade vermesini teşvik etmek.Şu ana kadar en az üç kadın, Epstein veya çevresinin Fransa'da kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu bildirdi.ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca dosya, Fransız soruşturmacılar tarafından dairede işlenen olası suçların anlaşılması için kullanılıyor.Paris Başsavcısı Laure Beccuau, 'Tüm bu verilerin davayı çok daha geniş ve detaylı bir şekilde anlamamıza yardımcı olmasını umuyoruz' dedi.Eski Brunel soruşturması da dosyalar ışığında yeniden gözden geçiriliyor.Epstein'in ölümünden üç yıl sonra, Fransız bir şirket aracılığıyla daire 2022'de 10 milyon doların üzerinde bir bedelle Bulgar iş insanı Georgi Tuchev'e satıldı.Epstein skandalından Fransa'da en çok dikkat çeken isim, eski Kültür Bakanı Jack Lang oldu.86 yaşındaki Lang, Paris'teki prestijli Arap Dünyası Enstitüsü'nün başkanlığından vergi suçlamaları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.Epstein dosyaları, Lang'in mali ilişkilerini ortaya koydu. Savcılık, Epstein dosyalarının açıklanmasının ardından insan kaçakçılığı ve mali suçlarla ilgili iki yeni soruşturma başlattı.