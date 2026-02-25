TOKİ'de Kura Heyecanı! Bugün Çekiliyor...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor.Proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen 500 bin konutun kuraları çekiliyor.Bugün Isparta'da 2 bin 889 konut için hak sahipleri, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.Toplamda 2 bin 889 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyorKura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.Bu hafta, Uşak'ta 2 bin 558, Isparta'da 2 bin 889, Burdur'da 2 bin 206, Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.