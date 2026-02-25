New York'un Müslüman Başkanı Sahuru Polislerle Yaptı!

Tüm dünyada Ramazan coşkusu yaşanıyor...Ramazan ayını İslam alemi sevinçle karşılarken New York'un seçilmiş ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani de sahur öncesi Müslüman polis memurlarıyla bir araya geldi.Mamdani, sahur öncesi Müslüman polis memurlarıyla buluştu.Sahura başlamadan önce polis memurlarıyla birlikte dua eden Mamdani, akabinde de polislerle sahurunu yaptı.Zohran Mamdani, kar fırtınasının yaşandığı şehirde sahurunu kriz merkezinde bulunan Müslüman personelle açtı ve bu vesileyle de kriz merkezini ziyaret etmiş oldu.Mamdani, görev gelmesinin ardından yaşanan ilk Ramazan ayında şehirdeki farklı Müslüman topluluklarla iftarlara katılıyor.Zohran Mamdani'yi seçim sürecinde en çok destekleyen siyasetçilerden biri olan Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, yemin töreninde yaptığı konuşmada, 'New York şehri için yeni bir dönemin başlangıcı' olduğunu dile getirmişti.Cortez, 'New York'ta korku yerine cesareti seçtik. Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahını seçtik.' demişti.'Zohran Mamdani, bu muhteşem şehrimizin ilk Müslüman Belediye Başkanı olacak.' diyen Cortez, ayrıca Mamdani'nin bir göçmen şehir olarak bilinen New York'un son 50 yıllık tarihinde 'bu görevi üstlenen ilk göçmen belediye başkanı' olduğuna dikkati çekmişti.