Beyaz Saray'dan İran Çıkmazı! Trump'a En Yakın İsimler Saldırıya Karşı Çıkıyor

Dünya günlerdir bir kez daha ABD'nin İsrail'in peşinden İran'a saldırıp saldırmayacağına kilitlenmiş durumda. Tahran tarafı nükleer faaliyetleri konusundaki görüşlerini yarın ABD'ye iletecek.Perşembe günü dolaylı yollarla yapılacak görüşmenin saldırı seçeneğini netleştireceği belirtiliyor. ABD basınına göre Beyaz Saray'da tam anlamıyla 'İran çıkmazı' yaşanıyor.CBS News'un haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri seçeneklerin 'sınırlı' kalması ve danışmanlarının bu durumun 'uzun süreli çatışma' ile sonuçlanabileceği uyarıları yapması nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 'savaşa karşı olduğu' ortaya çıktı. Axios'taki haberde Caine'in, Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekâtın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü. Trump bu iddiayı yalandı.Bunlara ek olarak Trump'ı destekleyen MAGA Hareketi olarak bilinen milliyetçiler arasında da anlaşmazlık var. MAGA'yı destekleyenlerin büyük bir kısmı 'Bir kez daha İsrail'in peşinden ABD askerlerinin savaşa girmesine izin verilmemeli. Önce Amerika politikasından şaşılmamalı' dediği bildirildi.İsrail'de ise Gazze Kasabı Netanyahu'nun savaşı başlatarak kendi koltuğunu korumaya devam etmeyi planladığına dair görüş hakim.ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyor.İran'a olası saldırı için bölgeye sevk edilen gemide bir kez daha tuvalet ve tesisat sorunu yaşandığı ortaya çıktı.ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi. Son dönemin en sıcak başlığı olan İran konusunda önemli mesajlar veren ABD Başkanı, halen Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, 'Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz.' değerlendirmesini yaptı.İran'ın bölgesinde 'terör destekçisi bir ülke' olduğunu savunan Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, 'Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar.' diye konuştu.ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, 'İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız.' ifadelerini kullandı.