Buldukları Yöntemin adı 'BABATAK' Öyle Bir Yöntem Bulmuşlar Ki...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı dönemde soruşturmayı titizlikle yürüten ve tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Ali Ergezen'in hazırladığı iddianamede; 451 eylemden sorumlu tutulan suç örgütü lideri ve yöneticilerine 28 bin 422'şer yıla kadar hapis cezaları istendi. Devlete toplam 181,2 milyon dolarlık döviz kaybına yol açtığı tespit edilen suç örgütü üyelerinin, yabancı uyruklu kişilere para karşılığı usulsüz vatandaşlık aldırdıkları sistemlerine 'BABATAK' adını verdikleri ortaya çıkmıştı.Türk Vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden usulsüz yöntemlerle haksız kazanç elde eden, devlete 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olan BABATAK Suç Örgütü, Eylül 2025'te İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Suç örgütünün üyelerinin usulsüz vatandaşlık için üç ayrı yöntemi kullandıkları saptandı. 'BABATAK' isminin verildiği ilk yöntemde Türk Vatandaşlığı almak isteyen kişiler, suç örgütü üyelerinin sosyal medya üzerinden verdikleri 'Ev almadan vatandaş olun' başlıklı bazı vatandaşlık büroları reklamlarına başvuru yaptı.Çin ve İran uyruklu 459 kişi, suç örgütü güdümündeki söz konusu vatandaşlık büroları aracılığıyla örgüt üyelerine ulaşarak Türk Vatandaşı oldu. İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi, söz konusu büroların işlemlerde usulsüzlük yaptığını tespit etti. İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; usulsüz yöntemlerle ve bedelleri yüksek bir şekilde düzenlenen 'Ekspertiz' raporlarıyla yabancı uyruklu kişiler Türk Vatandaşlığı aldı. Suç örgütü üyelerince muvazaalı satış işlemleri yaptırıldığı, bu işlemler için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği saptandı.Suç örgütü üyelerinin, muvazaalı satılmış bazı gayrimenkulleri ilk sahiplerine veya suç örgütüne yakın olan kişilere iade ettikleri, iade işlemlerini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırıldığı ve suç örgütü üyelerinin söz konusu yönteme 'BABATAK' ismini verdikleri tespit edildi. Hayali mülk satışları neticesinde 451 yabancı uyruklu kişiye 50'şer bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte bin 198 usulsüz Türk Vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği ve usulsüz işlemlerin de devlette 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi.Usulsüz ekspertiz raporları için örgütün en az 10 farklı şirket üzerinden anlaşmalar yaptığı belirlendi. Böylece; mülk satın almadan eksperlerin üzerinden anlaşmalar yapılarak vatandaşlıkların verildiği tespit edilmiş oldu. İkinci yöntem, vatandaşlıklar için ev satılarak vatandaşlıkların verilmesi oldu. Son yöntemde ise şebekenin üyeleri kendilerine başvuran kişilerin taksitle vatandaşlık almasını sağladı. Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Medet Anlı ile birlikte 2'si suç örgütünün yöneticisi, 46'sı suç örgütü üyesi, 82'si Gayrimenkul Uzmanı olmak üzere 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19 ilde düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda şüphelilerden 116'sı yakalanarak gözaltına alındı. 42 kilogram altın, 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.Ele geçirilenler Büyükçekmece Adliyesi'nde Adli Emanet'e teslim edildi. Operasyon, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün Aralık 2025'te adliyenin adli emanet kasasından, emanet bürosunda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti. 54'ü tutuklu 105 sanık hakkında iddianame düzenlendi ve kabul edildi. Suç örgütünün lideri olduğu vurgulanan Medet Anlı'nın 451 eylemden sorumlu tutulduğu iddianame, yargılamanın yapılacağı Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Devleti zarara uğratan suç örgütüne yönelik iddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 'Suçtan Zarar Gören' kurumlar olarak belirtildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yaptığı dönemde soruşturmayı titizlikle yürüten ve tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Ali Ergezen'in hazırladığı bin 12 sayfalık iddianamede 54'ü tutuklu 105 sanığa çok sayıda suçtan hapis cezaları verilmesi talep edildi. Suç örgütü lideri Medet Anlı ile suç örgütünün Finans ve Resmi İşler ayağından sorumlu iki yöneticisinin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Zincirleme Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından 24 yıl altı aydan 73 yıl 10 aya kadar hapisleri istendi. Bu üç kişinin, suç örgütünün 451 eyleminin her birinden örgüt lideri ve yöneticileri olarak sorumlu tutulmalarıyla istenen ceza 28 bin 422'şer yıla kadar çıktı. İddianamede suç örgütünün üyelerinin hazırladığı 'Tek daire ile vatandaşlık' ilanlarına, örgüt içi ve diğer kişilerle yazışmalara, para transferlerine ve diğer tespitlere detaylı bir şekilde yer verildi.