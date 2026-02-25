CHP'li Belediyeden Skandal! Rüşveti Eksik Verince Sahneye Çıkmadı

CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla 'belediye hizmet alanı' olarak tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin rant kapısı haline getirildiği ortaya çıktı.CHP'li belediyenin yetkilileri tarafından usta sanatçı Müjdat Gezen'den sahneye çıkabilmesi için 2 milyon 500 bin lira rüşvet istendiği, Gezen'in ise istenen paranın 600 bin lirasını vermemesi üzerine ikinci kez gittiği kültür merkezine alınmadığı öne sürüldü. Gezen'in yaşanan olayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilettiği kaydedildi.Yaşanan skandala ilişkin konuşan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, yapılan protokol gereği 'belediye hizmet alanı' olarak kullanılması gereken iki kültür merkezinde ticari faaliyet yürütülemeyeceğini, buna rağmen merkezlerde ticari organizasyonlar yapıldığını söyledi.Kurşun'un iddialarına göre, usta sanatçı Müjdat Gezen'den BKSM'yi kullanması karşılığında CHP'li belediye yetkililerince 2 milyon 500 bin lira talep edildi.İddiaya göre, Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından bu paranın 1 milyon 900 bin lirası, Bilal Mavi isimli bir işadamının kişisel veya ticari hesabına yönlendirildi.600 bin liralık bölümün ise iş bittikten sonra yatırılması kararlaştırıldı. Sanatçı Müjdat Gezen iddiaya göre yapılan anlaşma sonrası kültür merkezinde bir etkinlik düzenledi. Gezen'in rüşvetin kalan 600 bin lirasını ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde sahneye çıkarılmadığı öne sürüldü.Bunun üzerine çok sinirlenen Gezen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu iletti. Özel'e telefon açan Gezen'in sitemini dile getirdiği iddia edildi. Öte yandan söz konusu kültür merkezinin Netflix'teki bir yapım için kullandırıldığı, ayrıca bazı usta sanatçıların da bilet karşılığında konser verdiği ortaya çıktı.İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildi. İlk incelemede, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da vatandaşlara ücretle kiralandığı tespit edildi. Müfettişler buradaki otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdi. Diğer iddialarla ilgili de soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.İddiaların ardından Sarıyer Belediyesi'nden de yaşanan skandala ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Açıklamada, mevzuata aykırı işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığı, idari ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, görevden uzaklaştırma dahil gerekli idari tedbirlerin alındığı da ifade edildi.Skandalla ilgili konuşan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, özellikle Müjdat Gezen'den alındığı iddia edilen söz konusu paraların, belediyenin resmi muhasebe kayıtlarında yer alıp almadığının açıklanmasını istedi. Kurşun, süreçte İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uzuntaş, belediyede görevli memur Galip Ceylan ve Belediye Başkan Yardımcısı Cem Çetin'in isimlerinin geçtiğini ifade etti.Kurşun ayrıca, İştirakler Müdürü Burak Uzuntaş'ın düğün masraflarının, Müjdat Gezen'in hesabına para gönderdiği Bilal Mavi tarafından karşılandığı yönünde iddialar bulunduğunu dile getirdi. Uzuntaş'ın, belediye başkanı tarafından istisnai kadro ile özel kalem yapılan Cevriye Uzuntaş ile evli olduğu da açıklamada yer aldı. Kurşun, kamu görevlileri ile belediye taşınmazlarını kullandığı belirtilen kişiler arasında mali ilişki iddiasının incelenmesi gerektiğini söyledi.