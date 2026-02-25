Apple App Store Yaş Sınırı Uygulamasını Başlatıyor!

Teknoloji devi Apple, App Store güvenlik standartlarını tamamen değiştiriyor. Şirket, belirli bölgelerdeki yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla on sekiz yaş sınırına sahip uygulamalar için geliştirilmiş yaş doğrulama araçlarını doğrudan kullanıma sunuyor.Avustralya, Brezilya ve Singapur pazarlarındaki kullanıcılar, yetişkin olduklarını makul yöntemlerle kanıtlamadıkları sürece bu uygulamaları cihazlarına indiremiyor. App Store altyapısı bu kontrolü otomatik olarak gerçekleştirirken, uygulama geliştiricileri de sunulan API sistemiyle kullanıcıların yaş gruplarını kesin olarak doğruluyor. Ayrıca Brezilya özelinde, ganimet kutusu (loot box) içeren tüm oyunlar sistem tarafından otomatik olarak on sekiz yaş kategorisine alınıyor.Şirket, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bölgesel yasalara da hızla uyum sağlıyor. Utah ve Louisiana eyaletlerinde devreye giren kurallar gereği, geliştiriciler yaş aralığı bildirim araçlarını kullanarak ebeveyn onayı gerektiren durumları anında tespit ediyor. Platform, sunulan bu gelişmiş araç setiyle yazılımcıların yerel yasalara eksiksiz bir şekilde uymasını garanti altına alıyor.