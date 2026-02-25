Facebook Belgeleri Gün Yüzüne Çıktı! Çocukları Bilinçli Olarak Bağımlı Hale Getirmişler

Meta'ya bağlı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çocukları bağımlı hale getirdiği iddiaları sürüyor. Gün yüzüne çıkan şirket belgelerine göre Facebook'un bağımlılık potansiyelini araştırıldığı ancak dışarıya karşı bu risklerin reddedildiğini ortaya koydu.

ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta şirketine, “çocukları ve gençleri sosyal medyaya bağımlı hale getirme” iddiasıyla açılan dava sürerken, firmaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.CNN International'da yayımlanan belgelerde, söz konusu evrakların Facebook'un şirket içi yazışmaları olduğu belirtildi.Belgelere göre, şirket içinde bazı Facebook özelliklerinin kullanıcılar arasında “bağımlılık” veya “bağımlılık benzeri” davranışlara yol açıp açmadığının araştırılması talep edilmiş.Ayrıca, uygulamaların bağımlılık riski şirket içinde tartışıldığı, ancak dışarıya karşı bu riskler sürekli olarak inkar edildiği ortaya çıktı.