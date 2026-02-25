Bakan Bolat'tan Yeni Dönem Mesajı! 'İlişkilerinin Daha Da Güçlendirilmesi İçin...'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Eş-Şaar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmelerde karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve genişletilmesi, transit geçişlerin hızlandırılması başlıklarının ele alındığı belirtildi.Türkiye ve Suriye'nin geçmişten gelen bir bağının olduğunu, siyasi ve ticari ortaklıkların ilerleyen yıllarda da söz konusu olması gerektiğini belirten Bakan Bolat, 'İki ülke arasında geçen aralık ayında imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Suriye'de yeni yönetimin ülkesinde ve bölgemizde oluşturduğu enerjiden güç alarak, ülkelerimiz arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladık. Suriye Ticaret ve Ekonomi Bakanı Nida Eş-Şaar ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise ülkelerimiz arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) mekanizması toplantısını ilkbaharda gerçekleştirmek için anlaştık. Toplantı marjında geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirmeyi de kararlaştırdık. Suriye ile ticaretimizi artırmak ve ikili ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerine yer verdi.