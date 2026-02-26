Meteoroloji Uyardı! Kar Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.