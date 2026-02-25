Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uçak Kazasına İlişkin Açıklama! 'İncelemeler Başlatıldı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Radyo ve tv kanalları ile diğer iletişim vasıtaları üzerinden toplantımızı takip eden herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.Dün gece üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir'de görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve pilotumuz şehit oldu. Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehit pilotumuzun mekanı inşallah cennet olsun. Uçak kazası ile ilgili incelemeler başlatıldı.AK Parti Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.Sizlerin Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizleri Ramazan'a ulaştıran Allah'a sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz. Bugünler hepimiz için büyük bir fırsattır. Tüm İslam aleminin bundan istifade etmesi en büyük dileğimiz, en büyük temennimizdir.Bu Ramazan'da da aklımız Filistinli kardeşlerimizde. Öte yandan ülkemizde çocuklarımız camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Kabe'de hacılar 'Hû' der Allah. Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline dolaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum.Bu sene ikincisini tertiplediğimiz Külliye'de Ramazan etkinliklerimize Ankaralı kardeşlerimiz yoğun ilgi duyuyor. AK Parti teşkilatları bu sene de kimsesizleri gözetiyor olmasından gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.Okullardaki Ramazan etkinlikleri hukukidir. Hangi görüşten olursa olsun milletimiz okullarda Ramazan etkinlikleri genelgesini olumlu karşılamıştır.Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat 'Laiklik elden gidiyor' şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.Bunların derdi laiklik değil bu milletin ta kendisiyledir. Bunlar noel ve cadılar bayramı süslemelerinden rahatsız olmazlar. Bunlar laiklik kavramının arkasına saklanarak, bu millete nasıl zulm ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl çabaladıklarını iyi biliyoruz.Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Rahatsızlıklarının esas sebebi ayrıcalıklarını kaybetmeleri. Bunların işine gelmiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi, Türkiye'nin kendi yatağında akması bunları rahatsız ediyor.Bu milletin mayasında İslam var. Bizi farklılıklarımıza rağmen birlikte tutan manevi değerlerimizdir. Ordumuz Peygamber ocağıdır. Şehitlerimiz İslam şehitleridir.Kimse azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın. Türkiye kendi özü ile büyüyecek.Türkiye Yüzyılı'nı kendi değerlerimiz ile inşa edeceğiz. İthal projeleri ile kimse bize parmak sallayamaz.Demokrasimize kurulan tuzaklara, bizi sığ ve sahte gündemlere sıkıştıran oyunlara rağmen hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde 16 aylık zaman sürecinde kayda değer gelişmeler yaşandı.İlk günden itibaren sergilediğimiz yapıcı tutumu rapor aşamasında da sürdürdük. Üzerimize ne düşüyorsa ziyadesiyle yaptık. Komisyonda 47 kabul ile nihai rapor onaylandı. Sürecin bir aşamasını daha aşmayı başardık. Süreç raporu tarihi bir belgedir. Sürecin yeni aşamasını da uhulet ve suhuletle yöneterek önce Terörsüz Türkiye ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşmak istiyoruz. Sürecin yeni aşaması başlayacak.