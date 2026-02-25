Özel'den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı! İmamoğlu'na Güç Gösterisi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz iddialarının sonu gelmiyor. İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İbrahim Özkan'ın CHP mitinglerini eleştiren açıklamaları, yine İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'Mesut Özarslan krizi' üzerinden 'özeleştiri' çağrısında bulunması, iki kanat arasındaki ipleri iyice gerdi. Partili kurmaylar reddetse de ikili arasındaki iletişimin en düşük seviyeye indiği öne sürülüyor.Parti yönetimi, söz konusu kriz iddialarının gölgesinde, 2 Mart'ta 'Milletle Birlikte, Milletin Emrinde' isimli bir buluşma düzenleyecek. Partinin Türkiye'yi yönetmeye aday kadroları ve bazı vaatlerin bu organizasyonda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.Genel merkezde düzenlenecek olan programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha 'cumhurbaşkanı adayı' edasıyla uzun bir konuşma yapacağı öğrenildi. Programa il başkanlarından milletvekillerine kadar tüm CHP'li siyasilerin davet edildiği aktarıldı.Daha önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden İmamoğlu'nun fotoğraflarını kaldırtan, kapı isimliğine de kendi adını eklettiren Özel, söz konusu değişikliklere ilişkin hiçbir açıklama yapmamıştı.2 Mart'taki programda Özel'in Türkiye'yi yönetmeye aday 350 kişilik kadroyu tek tek tanıtmayı planladığı bildirildi. Programda, ortada Özgür Özel yer alacak şekilde devasa bir toplu fotoğraf çekimi de planlanıyor.Parti içi muhalefet, söz konusu program ile Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na üçüncü kez güç gösterisinde bulunacağını savunuyor.Buna karşın İmamoğlu'nun da avukatlar ve milletvekilleri aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki gölge kabine üyelerine her hafta düzenli olarak bireysel talimatlarını vermeye devam ettiği, iletişimin kopmaması yönünde sıkı bir çalışma içerisinde olduğu aktarıldı.Muhalif kanadın iddiasına göre Özgür Özel, seçim takvimi açıklanana kadar İmamoğlu'nu 'aday' olarak ön plana çıkarmaya ve 'mağdur' algısı yaratmaya devam edecek.İmamoğlu'nun aday olamayacağı tüm kamuoyu tarafından kabul görünce, 'genel başkan doğal adaydır' stratejisini ön plana çıkararak, kendi adaylığına zemin hazırlayacak.