Balıkesir'de F-16 Savaş Uçağı Otoyola Düştü!

Türkiye, güne şehit haberiyle uyandı. Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağıyla gece, görev uçuşu sırasında saat: 00.50'de irtibat kesildi.Kısa süre sonra ise F-16 savaş uçağının, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Naipli köyü yakınında kaza kırıma uğradığı öğrenildi.Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 'Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadesini kullandı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu, 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.Şehidimizin naaşı adli tıp kurumuna götürülürken, İzmir'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Kazanın ardındansa, İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir' denildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 ile ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verdi.İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.'TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir.'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, '9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu kahraman Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Çok üzgünüz. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.' ifadesini kullandı.