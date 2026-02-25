El Mencho’nun Villasından Çıkanlar Şoke Etti! Saklandığı ‘Sığınak’ İlk ez Görüntülendi

  • USD: 43,89 - 43,96
Lüks villada gizli bir dünya… Dağınık mutfak, ilaç dolapları, dini figürler ve kırmızı kurdeleli kutular… Meksika'nın en korkulan kartel lideri El Mencho'nun saklandığı villa ilk kez görüntülendi. İşte villadan çıkan şoke edici detaylar.

Ekleme: 25.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 25.02.2026 - 12:50
Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından biri olarak gösterilen Nemesio Oseguera Cervantes, bilinen adıyla 'El Mencho', son saatlerini Jalisco eyaletindeki lüks bir kır villasında geçirdi.

EL MENCHO'NUN 'GIZLI SIĞINAĞINA' OPERASYON

CJNG olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Kartelinin lideri El Mencho'nun saklandığı adres, Jalisco'nun batısındaki Tapalpa bölgesinde seçkin bir siteydi.

Çam ormanları, göl manzarası ve golf sahasıyla bilinen bölge, Meksikalı üst gelir grubunun hafta sonu kaçamakları için tercih ettiği bir yer.

Ancak pazar günü düzenlenen askeri operasyonla bu 'gizli sığınak' kanlı bir sona dönüştü.

Taş duvarlı, kırmızı kiremit çatılı iki katlı evin 39 numaralı adresi, kartel lideri için 'görünmez' bir üs olarak kullanıldı.

Yetkililer, operasyonun El Mencho'nun sevgilisine uzanan bir ihbar hattı sayesinde başlatıldığını açıkladı.

Pazar günü askeri birlikler villanın arkasındaki ormanlık alana baskın düzenledi.

Güvenlik güçlerinin site çevresinde kuşatma oluşturduğu, bazı yollarda çatışma sonrası yanmış araçların kaldığı bildirildi.

El Mencho'nun arka bahçeden ormanlık tepeye doğru kaçmaya çalıştığı, takip sırasında vurulduğu ve helikopterle tahliye edilirken hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu operasyon, Meksika güvenlik güçlerinin yıllardır peşinde olduğu kartel liderine karşı en kritik hamle olarak değerlendiriliyor.

İŞTE EL MENCHO'NUN VİLLASI…

Reuters'ın ulaştığı fotoğraflara göre villanın içi lüks ama şaşırtıcı derecede dağınıktı.

Mutfakta paket servis kutuları, bozulmuş çilek, süt kartonları, sriracha sosu ve su şişeleri tezgaha dağılmış haldeydi. Yerde patates ve domates kolileri duruyordu.

Bir odadaki dolaplar; migren, uykusuzluk, mide asidi ve mantar enfeksiyonları için ilaçlarla doluydu.

Yatak odasında düzenli katlanmış birkaç kıyafet, parfümler ve cilt bakım ürünleri dikkat çekti. Çekmecelerde bebek mendilleri vardı.

İNANÇ KÖŞESİ VE KIRMIZI KURDELELİ KUTU

Villada kurulan küçük bir ev altarında Katolik aziz figürleri yer alıyordu. Meksika'nın 'koruyucu azizesinin' ve 'umutsuz davaların azizesinin' heykelleri dikkat çekti.

Bir beyaz kağıda 'Tanrı'ya güveni' vurgulayan bir İncil pasajı el yazısıyla not edilmişti.

Yemek masasının üzerinde ise parlak kırmızı kurdeleyle sarılmış küçük bir kutu bulundu. İçeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

KARTELİN GÖLGESİ TAPALPA'DA YILLARDIR VARDI

Tapalpa, ekoturizm ve çam ormanlarıyla biliniyor. Ancak bölge daha önce de kartelle bağlantılı iddialarla gündeme gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, yaklaşık 10 yıl önce bölgede faaliyet gösteren bazı işletmelere yaptırım uygulamış; bu şirketlerin CJNG ve onun finans kolu olan Los Cuinis için kara para akladığını öne sürmüştü.