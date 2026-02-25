CHP'li Tacizci Başkan İçin İstenen Ceza Belli Oldu!

Giresun'un Görele ilçesinde taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesine ilişkin soruşturmanın iddianamesi hazırlandı.Mahkeme tarafından henüz kabul edilmeyen iddianamede Dede hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede Dede'nin mağdur kız çocuğuna attığı, 'Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir, sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence' şeklindeki mesajları da yer aldı. Bu arada tutuklu başkanın 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia ettiği ortaya çıktı.16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini bildirdi.Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşi savcılığa giderek ifade verdi. Dede'nin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru 'rezil etmek' amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini belirtti.Ancak savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini kaydetti. A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediği ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu belirlendi.