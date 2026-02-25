Şehit Pilot İbrahim Bolat'ın Vatan Sevgisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2020 yılında yayımlanan yeni yıl mesajında, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın görüntüsü ortaya çıktı. Videoda Bolat, 'Göklerdeki istikbalimiz için buradayız' ifadelerini kullanıyor ve görev bilincini vurguluyor.Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı, gece görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Uçak, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesi Naifli köyü kırsalına düşerken, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.Videoda yer alan sözleriyle Bolat, genç yaşında gösterdiği cesaret ve fedakârlıkla Türk milletine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Şehidin görüntülerinin ortaya çıkması, kamuoyunda duygusal bir yankı uyandırdı.