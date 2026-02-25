Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Emek Sofrası Buluşması' iftar programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Emek Sofrası Buluşması' iftar programına iştirak etti. Erdoğan programın ardından açıklamalarda bulundu.10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İnsani yardım malzemelerinin girişinde hala ciddi güçlükler çekiliyor. Refah Sınır Kapısı'nda zulümler ve İsrail'in keyfi davranışı devam ediyor. Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.Gönül ve kültür coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Allah, Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun.1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil günü ilan ederek bütün gereksiz tartışmalara biz son verdik. İşçi kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışması için iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıkarttık. Kamu çalışanlarımız artık cuma izni ve hac izni gibi haklardan yararlanabiliyor. Bu düzenlemelerin kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş edenler, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasınlar biz toplumun hak ve özgürlüklerini genişletmeye devam ediyoruz.