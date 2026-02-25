Bakan Gürlek'ten Çarpıcı 'SSÇ' Mesajı! 'Tartışmaya Açmamız Lazım'

Adalet Bakanı Akın Gürlek suça sürüklenen çocuklar konusu hakkında, 'Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.' dedi. Gürlek, 12. yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduk' dedi.Gürlek, komisyon sorularında umut hakkı düzenlemesinin yer alıp almayacağına ilişkin 'Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.' cevabını verdi.Gürlek, 12. yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Gürlek, 'Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.' dedi.DW Türkçe muhabiri ve Ankara'da ikamet ederken gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Gazeteci Alican Uludağ ile ilgili soruya cevap veren Gürlek, 'Uludağ suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor' dedi.Gazetecinin, 'Alican Uludağ gazetecilik faaliyetini Ankara'da yürütmesine rağmen neden İstanbul'da tutuklandı?' sorusuna Gürlek şöyle cevap verdi:“217A var, biliyorsunuz. Bilgiyi alenen yayma, yalan bilgiyi alenen yayma... Orada İstanbul'da yürütülen soruşturmaya ilişkin, orada yetki bakımından bir sıkıntı yok. Mahkemelerin takdiri biz ona karışamayız. Yaşadığı yer değil, suç yeri önemli. O tarihye suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Ama bu mahkeme takdiri. Süreç tamamen bağımsız yargı kontrolünde.'