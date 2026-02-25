18 Yıldır Sürüyor! Yoldan Geçenleri Tek Tek Çeviriyorlar

Gümüşhane'nin Geçit Köyü'nde tam 18 yıldır aralıksız sürdürülen bir Ramazan geleneği, yoldan geçenleri hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.Ana yol üzerinde araçları tek tek durduran köy sakinlerinin amacı ise cezai bir uygulama ya da kontrol değil; paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşatmak.İftar saatine kısa bir süre kala yol kenarında hazır bulunan gönüllüler, araçları durdurarak vatandaşları köy meydanında kurulan sofralara yönlendiriyor.Gün geçtikçe sayı artıyor” diyen vatandaşlar, bu geleneğin artık köyün simgesi haline geldiğini belirtiyor.İHA'ya konuşan Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, geleneğin 18 yıldır aralıksız sürdüğünü belirterek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.Osmanoğlu, “Bu gelenek, muhtarlık ve derneğin organize ederek başlattığı bir gelenektir. 18 yıldır devam etmektedir. Ramazan ayı paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de soframızdaki ekmeği yoldan gelen geçen şoförler ve vatandaşlarla burada paylaşıyoruz. Hep birlikte mutluluk içinde bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Bu gelenek önce köylülerimiz arasında devam ediyordu. Daha sonra yoldan gelen geçen insanların da katılımıyla büyüyerek sürmeye başladı. Yolda pankartlarımız var. Onları görenler buraya geliyor. Vatandaşları yolda durduruyoruz. Zaten burayı biliyorlar, sürekli geliyorlar. Bu konuda çok mutlu oluyorlar. Aynı zamanda geleneğin devam etmesini istiyorlar. Biz de inşallah bu geleneği sürdüreceğiz. Geçit Köyü'nden kimse aç geçmez” dedi.Geçit Köyü Derneği Başkanı Abdulkadir Osmanoğlu ise organizasyonun her yıl daha fazla kişiye ulaştığını söyledi.İstanbul'da yaşadığını ancak Ramazan ayı boyunca köyde kaldığını belirten Osmanoğlu, “Bu gelenek öncelikle köy içinde yapılıyordu, daha sonra yoldan geçenlere de açtık. 18 yıldır devam ediyor. Gün geçtikçe katılım sayısı artıyor. Günde ortalama 65-70 kişiyle iftar yapıyoruz. Köyümüzde kışın kalan 4 hane var. Diğerleri yoldan geçen yolcular ve misafirlerimiz. Allah onlardan razı olsun, burada durup iftarlarını açıyorlar. Namazlarını kılıp çaylarını içerek dualarını edip gidiyorlar. Bu da bize memnuniyet veriyor. Dernek olarak İstanbul'da organizasyonu yapıp buraya geliyoruz. Muhtarlıkla birlikte bir ekip halinde hizmet ediyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ramazan programı için buraya geliyorum. Bir ay burada kalıp Ramazan'dan sonra dönüyor, yazın tekrar geliyorum. Bundan da büyük bir zevk duyuyorum. Çünkü çok güzel bir duygu. Buradan geçen insanların iftar açıp dua etmesi bizi mutlu ediyor' dedi.Köy sakinlerinden Şükrü Osmanoğlu da etkinliğin yalnızca bir iftar organizasyonu olmadığını, aynı zamanda köyün tanıtımına katkı sağladığını belirtti.Vatandaşların ayrılırken çevrelerine olumlu izlenimlerini aktardığını söyleyen Osmanoğlu, sosyal medyada da etkinliğin geniş yankı uyandırdığını ve her yıl daha iyisini yapmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.