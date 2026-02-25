'Türkiye Büyük Bir Engel' Modi-Netanyahu Görüşmesinin Arka Planı

Ynet'e göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kısmen Müslüman Kardeşler'e karşı 'ılımlı ekseni' güçlendirme amacıyla İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Türkiye ile Pakistan arasındaki yakınlaşmaya karşı bir hamle olarak değerlendirilen ziyaret kapsamında Modi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelecek.Eski bir Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilisi, bu ziyaretin aynı zamanda Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'e bir mesaj niteliğinde olduğunu ve bu ülkelerin Türk eksenine katılmayı düşünmemeleri gerektiğini belirtti.İsrail merkezli Ynet'e göre Modi'nin ziyareti, Hindistan ile Türkiye arasındaki yüksek gerilim dahil olmak üzere bir dizi önemli bölgesel boyut içeriyor. Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş'e askeri yardımı, Yeni Delhi yönetimini ciddi biçimde rahatsız ediyor.Haberde, Hindistan'ın buna karşı geliştirdiği stratejilerden birinin İsrail ile ilişkileri daha da sıkılaştırmak olduğu belirtildi. Ayrıca Hindistan'ı Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İsrail'e, oradan da IMEC koridoru aracılığıyla Avrupa'ya bağlayacak ılımlı ülkelerden oluşan bir ittifakın oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.Haberde amacın, Türkiye liderliğindeki Müslüman Kardeşler eksenine karşı ılımlı bloğu güçlendirmek olduğu, Suudi Arabistan'ın söz konusu eksene yaklaşma ihtimalinin ise endişe kaynağı olarak gösterildiği ifade edildi.Modi, Perşembe günü Kudüs'teki Yad Vashem anıtını ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek. Daha sonra Başbakan Netanyahu ile genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirecek olan Modi'nin, çeşitli anlaşmalara imza atması ve basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.Bar-Ilan University'nden Hindistan'ın dış ve güvenlik politikası uzmanı Dr. Lauren Dagan Amos, Hindistan ile Türkiye arasında büyük bir gerilim olduğunu ve bu durumun Türkiye ile Çin'in Pakistan'a yardımlarının ardından daha da kötüleştiğini söyledi.'O andan itibaren Hindistan, Türkiye'ye karşı önlemleri yoğunlaştırdı. Gerçekten düşmanca,' diyen Amos, Hindistan'ın kendi inisiyatifiyle savaşlara girmediğini ve ittifaklara kolay dahil olmadığını ancak Batı Asya'da Türkiye'yi bir engel olarak gördüğünü belirtti. Amos, 'Yine de Hindistan'ın öncelikleri Birleşik Arap Emirlikleri, IMEC ve İsrail'dir,' ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Bakanlığı eski üst düzey yetkilisi Dr. Avner Golov ise Modi'nin ziyaretinin, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecindeki mesafeli duruş açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Golov, Suudi Arabistan'ın bölgedeki eksen oyununu bozarak Türkiye ve Pakistan'a yaklaştığını savundu.Dr. Golov, 'Pakistan nükleer bir devlet ve Türkiye Müslüman Kardeşler'e liderlik ediyor. Bu bizim açımızdan çok kötü bir şey çünkü Başkan Erdoğan o ekseni güçlendiriyor, Washington'daki konumumuza zarar veriyor. Pakistanlılar, Suudiler ve Türkler Trump'ın kulağına bir şeyler fısıldadıklarında pozisyonlarını koordine ediyorlar. Bu da İsrail ile normalleşmenin meşruiyetine zarar veriyor,' dedi.Haberde, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da Türkiye'den endişe duyduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de eklenmesiyle Hindistan'ı İsrail üzerinden Avrupa'ya, oradan da Yunanistan'a bağlayan bölgesel bir eksen oluşturulabileceği değerlendirmesine yer verildi.İsrail merkezli Ynet'e göre İsrail ve Hindistan, yalnızca enerji koridorunu değil; hava savunması, gıda ve su güvenliği alanlarında güvenlik iş birliğini de görüşüyor. Bu temasların aynı zamanda Suudi Arabistan'a, Mısır'a ve Ürdün'e açık bir mesaj taşıdığı belirtiliyor: 'Gitmekte olduğunuz tehlikeli yere gitmeyin; Türk eksenine katılmayı düşünmeyin.'