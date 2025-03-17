4 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 79 kişi yakalandı

Suçlulara göz açtırılmıyor.Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesilerinin yakalandığını duyurdu.'Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz' diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yasa Dışı Kumar Oynatmak, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Suç Üstlenme, Uyuşturucu Madde Ticareti , Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 2 adet el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.