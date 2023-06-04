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Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı. Stoltenberg, görüşme sonrası şunları söyledi: İsveç'in de NATO'ya katılmasını isteriz. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye son derece değerli bir NATO müttefikidir. İsveç Türkiye'nin endişelerini karşılamak istiyor. İsveç, Türkiye ve NATO 12 Haziran'da bir araya gelecek...

Ekleme: 4.06.2023 - 15:03 Güncelleme: 4.06.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.

YENİ BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın da eşlik etti.

STOLTENBERG: İSVEÇ'İN DE NATO'YA KATILMASINI İSTERİZ

Stoltenberg, görüşme sonrası şunları söyledi: İsveç'in de NATO'ya katılmasını isteriz. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye son derece değerli bir NATO müttefikidir. İsveç Türkiye'nin endişelerini karşılamak istiyor. İsveç, Türkiye ve NATO 12 Haziran'da bir araya gelecek.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ VETO ETMİŞTİ
Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde... Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti.

Ancak sonrasında Finlandiya, Türkiye'nin şartlarını kabul edince; Fin yönetimi İsveç olmadan NATO'ya girmişti.

TEBRİK TELEFONUNDA İSVEÇ AYRINTISI
İsveç'te ise skandal hamleler devam ediyor... 28 Mayıs zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ı tebrik için arayan Stoltenberg'in, görüşmede İsveç'in NATO meselesini de gündeme getirdiği ifade edilmişti.
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