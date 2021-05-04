Bakan Muş alçak provokasyonu böyle deşifre etti!

Bakan Muş alçak provokasyonu böyle deşifre etti!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiayı Twitter hesabından alıntılayan Bakan Muş, "Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır." dedi.