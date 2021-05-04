Bakan Muş alçak provokasyonu böyle deşifre etti!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada dolaşıma sokulan, "Restoran işleten vatandaşın hesabına destek ödemesi olarak 4 lira 63 kuruş yatırıldı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiayı Twitter hesabından alıntılayan Bakan Muş, "Gelir kaybı desteğinden hak edilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır." dedi.
ydın'da restoran işleten Cem Emre Akıncı isimli vatandaşın, devletin "ciro kaybı desteğine" başvuru yaptığı ve başvuru sonucunda hesabına 4 lira 63 kuruş yatırıldığı öne sürüldü. Söz konusu gelişme üzerine paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bilgi yanlışlığını düzeltelim" diyerek olayın aslını açıkladı.
Bakan Muş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gelir kaybı desteğinden hakedilen tutar ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edilmektedir. Söz konusu şahsın hakettiği toplam tutar 3.004,63 TL olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 TL ödenmiştir. Yani kişi 3000+4.63 TL almıştır."