Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi Rekor!

TCMB rezervlerinde rekor serisi sürüyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.Merkez Bankası rezervleri 30 Ocak haftasında 2 milyar 544 milyon dolar yükselerek, 215,6 milyar dolardan 218,2 milyar dolara ulaşarak bugüne kadar geldiği en üst seviyeye çıktı.Bu artış, bankanın toplam varlık stoğundaki büyüme eğiliminin devam ettiğini gösterdi.Brüt taraftaki artışın aksine, bankanın kendi kaynaklarını ve piyasa duyarlılığını yansıtan net rezerv kalemlerinde düşüş kaydedildi.Bir önceki hafta 97,4 milyar dolar olan net rezervler, 93,4 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir azalış sergiledi.Piyasa analistlerinin en yakından takip ettiği 'çekirdek' gösterge olan swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolar olarak açıklandı.Önceki hafta bu rakam 85,5 milyar dolar seviyesindeydi.