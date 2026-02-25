Toprak Kayması Hayallerini Yıktı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'nde aylardır süren kar yağışının ardından etkili olan yağmur, bazı bölgelerde toprak kaymasına yol açtı. Metin Kılıç'ın tüm birikimiyle inşa ettiği ve henüz taşınmadığı ev, meydana gelen kayma sonucu askıda kaldı.Olayın ardından polis ve belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alarak eve girilmez raporu verdi. Kılıç, istinat duvarının yapılmasını talep ederek şunları söyledi:Yıllardır kirada kalıyordum. Bütün birikimimi eve yatırdım ancak daha içeri girmeden ‘girilemez' raporu verildi. Yıkılan duvarın yapılmasını istiyorum. Şansıma aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi, evimin bir bölümü askıda kaldı.Ev sahibi, hem maddi hem de manevi kaybın giderilmesi için yetkililerin destek olmasını bekliyor.