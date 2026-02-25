Merter Polisevi'nde Yangın!

İstanbul Merter’de bulunan polisevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan Merter'de bulunan polisevi binasında, bugün ğlen saat 13.30 sularında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar ve görevliler, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, binanın üst kısımlarında etkili olan alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken, güvenlik güçleri de çevre emniyetini sağlamak amacıyla bölgeyi kordon altına aldı.Yangının başladığı esnada binada bulunanların tahliyesi ve can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair incelemeler devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise henüz netlik kazanmadı.