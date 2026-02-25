Malatya'nın Tarihi Hanı! Zamana Direniyor...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan Millet Han, tarihi taş duvarları, ahşap döşemeleri ve ortasındaki avlu ve şadırvanıyla geçmişten günümüze ayakta kalmayı sürdürüyor.Kitabesi bulunmayan hanın, 1850'li yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Kesme taşlardan iki katlı olarak yapılan yapı, geçmişte üreticiler ve esnaf tarafından konaklama ve ticaret amacıyla kullanılmış, uzun yıllar bölge halkına hizmet etmiş.Arapgir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mesut Kavas, hanın taş duvarlarla inşa edildiğini, ara bölmelerde kerpiç, döşemelerde ise ahşap malzeme kullanıldığını belirtti.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009-2011 yılları arasında aslına uygun şekilde restore edilen han, restorasyonun ardından belediyeye teslim edildi. Üst katı butik otel, alt katı ise ilçeye özgü yöresel yemeklerin sunulduğu restoran olarak hizmet vermeye başladı.Kavas, yapının ahşap olması nedeniyle son dönemde müşteri kabulünün durdurulduğunu, ancak hanın turizm açısından önemli bir durak olmaya devam ettiğini söyledi.Bölgeye gelen ziyaretçiler, Millet Han'ı gezerek tarihi atmosferi deneyimliyor. Misafirler, özellikle yöresel yemekler ve reyhan çayı ile reyhan şerbetine yoğun ilgi gösteriyor.Kavas, hanın tescilli bir yapı olduğunu ve restorasyon çalışmalarının koruma kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirildiğini hatırlatarak Millet Han'ın, Arapgir'in kültürel mirasları arasında öne çıktığını vurguladı.