Çifte İnfazda Sır Perdesi Aralandı! Katilleri Aynı Binada Çıktı

Olay, dün akşam saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki Rezidansta meydana geldi. Rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5'inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak, kalça ve kasıktan vurulan 28 suç kaydı olan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi M.D.; apartman sakinlerinin resepsiyonu arayarak apartmanda 5-6 el ateş edildiğine dair bilgi verdiklerini, kendisinin de bu durum üzerine apartmanı kontrol amaçlı gittiğini, katlara bakarak çıktığını, 5. kata geldiğinde yerde 2 şahsın yaralı ve yerde yatar vaziyette gördüğünü ve ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.Polis ekipleri olayda hayatını kaybeden Fevzi Kılıç'ın imam nikahlı eşi A.M.'nin de ifadesini aldı. Kadın ifadesinde; olay yeri adresin 12. katında ikamet ettiklerini, olay günü saat 16.00 sıralarında diğer maktul Mehmet Eren'in ikametlerine geldiğini, şahsın sürekli olarak gelip gittiğini ve ikametlerinde kaldığını, bu durumdan rahatsız olduğunu, olay günü de birkaç saat sonra evden gitmesini istediğini ve imam nikahlı eşi ile birlikte çıktıklarını söylediği öğrenildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Fevzi Kılıç'ın yanında 1 adet ruhsatsız 9 mm üzeri kanlı tabanca ile 13 adet kovan bulundu.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi belirledi. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan 2 saldırganında aynı sitede ikamet ettiği öğrenildi. Aynı site içindeki adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas teraziler, şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.