Bakan Kacır: Ankara, Türkiye’nin kalkınma hamlesinde öncü rol üstleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç'ın katıldığı iftar programında; Ankara'nın yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyümesini daha da ileri taşıyacak adımlar ele alındı.Bakan Kacır, programa ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin, ATO ve ASO başkanlarımızla birlikte, başkentimizdeki Organize Sanayi Bölgelerinin başkanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldik. İftar sonrasında yaptığımız toplantıda, şehrimizin yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyümesini daha da ileri taşıyacak adımları değerlendirdik. Ankara, savunma sanayinden makineye, sağlıktan bilişime uzanan geniş üretim yelpazesiyle Türkiye'nin kalkınma hamlesinde öncü rol üstleniyor. Başkentimizin üretim gücünü omuzlayan, istihdam sağlayan, ihracatımızı büyüten ve yüksek katma değerli üretime yön veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.