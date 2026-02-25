Antalya'da İlginç Hırsızlık!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir çiçekçi dükkanına gece saatlerinde motosikletle gelen iki şüpheli, dükkanın çevresini kontrol ettikten sonra kapı altına 100 TL bıraktı ve yaklaşık 5 bin TL değerindeki büyük pelüş ayıyı alarak kaçtı.Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, şüphelilerin kapı altına para bırakıp ardından ayıyı alarak uzaklaştığını gözler önüne serdi. Haziran ayında aynı iş yerinde benzer şekilde iki pelüş ayıcığın çalındığı da öğrenildi.Dükkan çalışanı Hakan Ural, pelüş ayının mağazanın simgesi olduğunu ve şüphelilerin bıraktığı paranın tamamını SMA hastası Taha Miraç'a bağışlayacaklarını belirtti. Ural, şunları söyledi:Kapının altına 100 TL para bırakmışlar. Biz parasını getirmelerini bekliyoruz. Pelüş ayının bedelini SMA hastamız Taha Miraç'a bağışlayacağız. Gelen kişiler bir erkek ve bir kadındı, muhtemelen kız arkadaşına jest yapmak için bunu yaptılar. Fakat doğru olan bu değil.Ural, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde ayının zorla çıkarıldığını ve içindeki pamukların döküldüğünü gördüklerini ifade etti. Ayrıca, şüphelilerin kendileriyle iletişime geçtiğini ancak dükkana gelmediklerini belirtti. Olay, dükkan çalışanlarını hem şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada ilgi gördü.