Antalya'da İlginç Hırsızlık!
Alanya ilçesinde bir çiçekçi dükkanında yaşanan ilginç hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler kapının altına 100 TL bırakıp, yaklaşık 5 bin TL değerindeki pelüş ayıyı alarak kaçtı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir çiçekçi dükkanına gece saatlerinde motosikletle gelen iki şüpheli, dükkanın çevresini kontrol ettikten sonra kapı altına 100 TL bıraktı ve yaklaşık 5 bin TL değerindeki büyük pelüş ayıyı alarak kaçtı.
Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, şüphelilerin kapı altına para bırakıp ardından ayıyı alarak uzaklaştığını gözler önüne serdi. Haziran ayında aynı iş yerinde benzer şekilde iki pelüş ayıcığın çalındığı da öğrenildi.
SMA HASTASI TAHA MİRAÇ'A BAĞIŞLANACAK
Dükkan çalışanı Hakan Ural, pelüş ayının mağazanın simgesi olduğunu ve şüphelilerin bıraktığı paranın tamamını SMA hastası Taha Miraç'a bağışlayacaklarını belirtti. Ural, şunları söyledi:
Kapının altına 100 TL para bırakmışlar. Biz parasını getirmelerini bekliyoruz. Pelüş ayının bedelini SMA hastamız Taha Miraç'a bağışlayacağız. Gelen kişiler bir erkek ve bir kadındı, muhtemelen kız arkadaşına jest yapmak için bunu yaptılar. Fakat doğru olan bu değil.
HIRSIZLIĞIN ARDINDAN TEPKİLER
Ural, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde ayının zorla çıkarıldığını ve içindeki pamukların döküldüğünü gördüklerini ifade etti. Ayrıca, şüphelilerin kendileriyle iletişime geçtiğini ancak dükkana gelmediklerini belirtti. Olay, dükkan çalışanlarını hem şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada ilgi gördü.
