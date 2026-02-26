İhale Yok Rant Var! Sarıyer Belediyesi'ndeki Rüşvet Skandalında Yeni Detaylar

İstanbul'da CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi şartıyla 'belediye hizmet alanı' olarak tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'yle ilgili skandal büyüyor.Merkezlerin tahsis şartlarına aykırı şekilde ticari faaliyetlere açıldığı iddiaları sonrası Sarıyer Belediyesi'nde görevden alınmalar başladı. İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alınırken, kültür merkezlerinden sorumlu memur Galip Ceylan ise 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Yaşanan skandala ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.Belediye, 2022-2025 yılları arasında kültür merkezlerinin işletmesini Bilal Mavi'ye verdi. Ticari faaliyet yürütülmemesi gereken merkez için ihale açıldığı, ancak ihale süresi dolmasına rağmen merkezlerin yeni ihale yapılmadan Mavi tarafından işletilmeye devam ettiği öne sürüldü. Merkezlerin salonları ile otoparklarının ticari organizasyonlara tahsis edildiği kaydedildi.GEZEN'İN YAPIMCISINA FATURA KESTİMSkandala ilişkin iddialar arasında, usta oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen'in ekibiyle birlikte Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'ni (BKSM) oyun provası için kullanmak istediği, 35 günlük kullanım bedeli olarak 2.5 milyon lira istendiği yer almıştı.İddiaya göre Gezen'in yapımcısı Mehmet Uslu'nun Kolektif isimli firması ilk etapta Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödeme gerçekleştirdi. Kalan tutarın ödenmemesi üzerine tiyatro ekibinin merkeze alınmadığı, bunun üzerine Gezen'in ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak durumu ilettiği öne sürülmüştü.Sabah'ın haberine göre; iddiaların odağındaki isim olan işletmeci Bilal Mavi, Sabah'a konuştu. Mavi, Gezen'in yapımcısından alınan 1 milyon 950 bin TL'lik ödemenin tamamının faturalı olduğunu iddia etti. Belediyeye yapılması gereken ödemelerin dekontlu şekilde yatırıldığını söyledi. Mavi, 35 gün üzerinden hafta içi kullanım esasına dayalı sözleşme yapıldığını ancak fiili kullanımın 18 gün sürdüğünü belirtti. Hafta sonu kullanımlarının fiyatı artırdığını, kalan 12 güne ilişkin yaklaşık 400– 450 bin TL'lik ödemenin yapılmadığını öne sürdü. Ödeme planına uyulmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini söyleyen Mavi, 'Belediyeyle ticari ilişkimi riske atamam. Ödeme yapılmadığı için çalışmayı bitirdim. Alacak verecek kalmadı' dedi.Mavi ayrıca, Özgür Özel'in belediyeyi aramasının ardından tiyatro ekibinden özür dilendiğini, hatta Gezen'in ekibinin 5 Mart'a kadar kültür merkezini ücretsiz kullanacağını da kaydetti. Mavi, kamu zararının bu aşamada oluştuğunu iddia etti.İddiaların ardından İstanbul Valiliği Milli Emlak birimlerince inceleme başlatılmıştı. Sarıyer Belediyesi de teftiş ve denetim sürecinin başladığını açıklamıştı. Kültür merkezlerinin tahsis şartlarına aykırı kullanılıp kullanılmadığı ve yapılan ödemelerin resmi kayıtlara yansıyıp yansımadığı, yürütülen inceleme sonucunda netlik kazanacak.