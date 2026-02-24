FETÖ'ye Operasyon! 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kolluk kuvvetlerindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve örgütün 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan ayrıca örgütün güncel finans yapılanması içinde bulundukları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.