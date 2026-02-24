  • USD: 43,89 - 43,96
Beyaz Gazete
Antalya'da Deprem! AFAD Duyurdu

Antalya'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 19 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 24.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 24.02.2026 - 14:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Antalya'da Deprem! AFAD DuyurduAntalya'da deprem oldu. AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerin 19 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-02-24
Saat:09:28:23 TSİ
Enlem:35.01278 N
Boylam:28.88472 E
Derinlik:19.27 km

