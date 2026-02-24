Antalya'da Deprem! AFAD Duyurdu

Antalya'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 19 km altında gerçekleşti.

Antalya'da deprem oldu. AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem yerin 19 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.AFAD'ın verileri şu şekilde;Büyüklük:4.0 (Ml)Yer:Akdeniz - [145.52 km] Kaş (Antalya)Tarih:2026-02-24Saat:09:28:23 TSİEnlem:35.01278 NBoylam:28.88472 EDerinlik:19.27 km