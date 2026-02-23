Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Katletmişti! Cani Kocanın Savunması Pes Dedirtti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 27 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olay, Türkiye'yi yasa boğmuştu. Diş teknikeri Atilla Çetin, boşanma aşamasında olduğu eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i adım adım takip etti. İki çocuğuyla birlikte evine giren talihsiz kadının önünü kesen saldırgan, çocukların dehşet dolu bakışları arasında silahına sarıldı.Eşini başından 3 kurşunla vuran Çetin, ağır yaralanan 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu. Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve tutuklanan sanık hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, çiftin çocuklarının ifadeleri tüyler ürpertti. Kızı Z.Ç., babasının şiddet eğiliminin yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma kararı vardı. Olay günü anneme hakaretler yağdırıp üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken aracından aldığı silahla annemi vurdu.' Oğlu A.E.Ç. ise babasının sürekli şiddet uyguladığını, annesinin boşanmak istemesine rağmen tacizlerin sürdüğünü ve cinayetin gözleri önünde işlendiğini anlattı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Çetin'in kaçacak yeri kalmadığını belirterek; 'Eşe karşı kasten öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca ruhsatsız silah kullanımı nedeniyle de ek hapis cezası istendi.Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atilla Çetin, yaptıklarıyla yüzleşmek yerine mahkeme heyetini ve öldürdüğü eşini suçladı. Kendisini 'mağdur' olarak tanımlayan sanığın savunması salondakileri hayrete düşürdü: 'Ben boşanma davası aşamasında Aile Mahkemesi'nce mağdur edildim. Sokaklarda kaldım. Son noktaya geldim. Maktul iki çocuğumu benden koparmıştır. Sonuç bu aşamaya gelmiştir' dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının ek süre talebi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kamuoyu, sokak ortasında bir anneyi çocuklarının yanında hayattan koparan sanığa verilecek nihai kararı bekliyor.