Ziraat Bankası'ndan Emekliye Jest!

Ziraat Bankası, 2026 yılı promosyon kampanyasını güncelledi. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, bir defaya mahsus olmak üzere 12 bin TL'ye varan ödeme alabilecek.

Bankaların promosyon rekabeti, 2026 yılında da devam ediyor.Emekli maaşını kamu bankasından çekmek isteyenler ise, promosyon avantajını takip ediyor.2026 promosyon ödemelerini güncelleyen Ziraat Bankası, vatandaşların tercihi oldu.Emekli vatandaşlar maaşını Ziraat'ten almayı taahhüt ederek promosyon geliri elde edebiliyor.SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.Başvurunuzu şubeler, İnternet Şube, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.