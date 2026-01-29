Şevval Şahin Kimdir? Ne İş Yapıyor? Neden Gözaltına Alındı?

13 Eylül 1999'da İstanbul'da doğan Şahin, 6 yaşında Londra'da yaşamaya başladı. Buradaki Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim gördü. 20 finalist arasında yer aldığı Miss Turkey 2018'in 20 finalisti arasında yer aldı. 24 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada birinci seçildi. Bu derecesiyle birlikte, Miss World 2018'de Türkiye adına yarışmaya hak kazandı. 8 Aralık 2018'de Sanya, Çin'de düzenlenen yarışmada teki Canan Göknil diğeri ise Özlem Süer tarafından tasarlanan iki elbise giyen Şahin, ilk 30 yarışmacı arasında yer alamadı. Yarışmaların ardından modellik yapmaktadır.Şevval Şahin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla gözaltına alındı.