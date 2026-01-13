Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Arakçi ve Tom Barrack ile görüştü

  • USD: 43,08 - 43,15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul eden Fidan, temasları kapsamında da yarın BAE'ye gidecek.

Ekleme: 13.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:46 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüşen Fidan, daha sonra ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Ayrıca Bakan Fidan, yurt dışı seyahatleri kapsamında yarın BAE'ye gidecek.

ARAKÇİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

TOM BARRACK İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ayrıca ABD Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.