Karakola Hain Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu...

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı aktarıldı.Olayda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olayda 2 polisimizin şehit olduğunu 6 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hain saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Milletimizin başı sağ olsun İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.'