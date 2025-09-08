CHP'DE Kurultay Oyunları! İl Başkanları Tedirgin...

15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP yönetiminde panik hamleler devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, 21 Eylül'de olağanüstü kurultayı toplamak için il başkanlarına bir kez daha net talimatlar verildi ve bir an önce delegeden imza toplanması istendi.Genel merkez, tüm delegelerin hür iradeleriyle olağanüstü kurultay kararı aldığını savunsa da, imza toplama çalışmasının 4 Eylül'de başlatıldığı ve yoğun baskılar sonucu yalnızca 1,5 gün gibi kısa bir süre içerisinde belgelerin tamamlanarak parti yönetimine iletildiği bildirildi.Muhalif düşünceye sahip il başkanları arasında fişlenme ve karalanma korkusu olduğu öne sürülürken, 20'ye yakın il başkanının isteksiz şekilde ve zoraki olarak delegelerden imza toplama sürecini koordine ettiği iddia ediliyor.Genel merkezin her kriz döneminde 81 il başkanına ortak bildiri yayınlatıp kendilerine destek olmaya zorlaması da bir diğer huzursuzluk sebebi olarak konuşuluyor.'Şaibeli' olarak adlandırılan 2023 yılındaki olaylı kurultay öncesi, 55 il başkanı ortak açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle söz konusu partililerin büyük çoğunluğu mecburen genel merkeze yakın bir pozisyon almaya başladı.Halihazırda görevde olan 20'ye yakın il başkanının hala Kılıçdaroğlu ile dönem dönem bir araya gelerek istişareler yürüttüğü aktarıldı.Partili kaynaklar, 15 Eylül'den olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda birçok il başkanının taraf değiştirerek yeniden Kılıçdaroğlu safına geçebileceğini dile getiriyor.Genel merkezin yürüttüğü politikalar yalnızca il başkanlarını değil, ilçe başkanlarını da rahatsız ediyor. İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin için adeta linç kampanyası başlatan genel merkez, bu adımı ile de parti içinde büyük tepki çekmişti.Kulislere yansıyan son iddiaya göre, İstanbul'da 10'a yakın ilçe başkanı bu süreçte Tekin ile görüşerek parti yönetiminin katı tutumunu eleştirdi.