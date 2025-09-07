Ruslar Kansere Çare Buldu! Üstelik Ücretsiz...

Sağlıkta umut verici bir gelişme yaşandı.Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya'da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.Veronika Skvortsova, aşının klinik kullanıma hazır hale geldiğini aktardı.Skvortsova üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladığını belirtirken tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış gösterdiğini vurguladı.Söz konusu aşının hangi kanser türlerinde kullanılabileceğine sorusuna da yanıt veren Skvortsova, şu cümleleri kaydetti:Skvortsova, 2025 yazının sonunda, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını belirtti.Şubat 2024'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme konusunda 'çok yakın' bir aşamaya geldiğini açıklamıştı.Haziran başında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini bildirmişti.