Sunucu Merve Ergü Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Merve Ergü Kaç Yaşında? Nereli?1 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelen Merve Ergü, 37 yaşındadır. Aslen Bursalıdır.Merve Ergü EğitimiÜniversite eğitimini Okan Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Ergü, aynı zamanda Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik eğitimi almıştır. Öğrencilik yıllarında farklı kurumlarda staj yaparak medya kariyerine adım atmıştır.Merve Ergü Kariyeriİlk staj deneyimini 2014 yılında Show TV’de gerçekleştirmiştir.2014–2015 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışarak haber merkezinde önemli deneyimler kazanmıştır. Bu dönemde hem haber üretiminde hem de yayıncılığın teknik tarafında kendini geliştirmiştir.2015 yılından bu yana Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde görev yapmaktadır. Kulübün medya departmanında editör, muhabir ve spiker olarak çalışan Ergü, özellikle spor haberciliği alanında uzmanlaşmıştır.Galatasaray TV ve kulübün dijital medya platformlarında saha röportajları, canlı yayınlar ve program sunuculuğu ile öne çıkmıştır.Merve Ergü Evli mi?Mevcut bilgilere göre Merve Ergü evli değildir.Merve Ergü Sosyal MedyaAktif olarak Instagram hesabını kullanmakta ve hem iş yaşamına dair hem de kişisel hayatına yönelik içerikler paylaşmaktadır. Hesabında 15 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.Spor medyasındaki uzmanlığı, uzun yıllardır sürdürdüğü spikerlik deneyimi ve Galatasaray Kulübü bünyesindeki çalışmalarıyla Merve Ergü, ekranlarda ve dijital mecralarda tanınan isimlerden biri olmaya devam etmektedir.